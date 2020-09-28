Полузащитник Денис Глушаков присутствовал на матче 9-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Динамо» (1:0).

Во время трансляции игры на «Арене Химки» камера выхватила на трибунах его в компании бывшего защитника «Спартака» и «Локомотива» Романа Шишкина.

Последним клубом Глушакова был «Ахмат». По данным «СЭ», подписание соглашения между «Химками» и 33-летним экс-хавбеком «Локо» и «Спартака» ожидается на этой неделе.