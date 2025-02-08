Малафеев оценил возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в петербургский клуб.

«Малком — игрок высокого уровня, и его возвращение безусловно обращает на себя внимание. Однако важно учитывать не только футбольные аспекты, но и все сопутствующие факторы: мотивацию самого игрока, почему он захотел вернуться, финансовые условия и адаптацию к текущему уровню РПЛ. Вопрос не только в том, насколько он сам готов вернуться, но и насколько этот шаг будет стратегически верным для «Зенита», — сказал Малафеев «СЭ».

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 7 забитых мячей и 11 голевых передач в 24 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.