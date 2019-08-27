Глушаков может сыграть против «Тамбова»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков по-прежнему тренируется отдельно, сообщает официальный Twitter клуба. 32-летний футболист продолжает испытывать дискомфорт в задней поверхности бедра. Однако существует вероятность, при которой Глушаков сыграет в матче 8-го тура премьер-лиги против «Тамбова» (суббота, 31 августа).

Хавбек перешел в «Ахмат» из «Спартака» летом 2019 года. В текущем сезоне Глушаков провел на поле всего 179 минут.