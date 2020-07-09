«Глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков». Новиков — о поражении «Уралу»
9 июля 2020, 19:46
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:2).
— Тяжелая встреча, тяжелые погодные условия, — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сейчас ничья никого не устраивала, поэтому обоюдоострый футбол был до самых последних минут. Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков. У нас есть с этим трудности, будем их решать.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...