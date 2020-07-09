Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:2).

— Тяжелая встреча, тяжелые погодные условия, — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сейчас ничья никого не устраивала, поэтому обоюдоострый футбол был до самых последних минут. Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков. У нас есть с этим трудности, будем их решать.