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«Глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков». Новиков — о поражении «Уралу»

9 июля 2020, 19:46
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:2).

— Тяжелая встреча, тяжелые погодные условия, — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». — Сейчас ничья никого не устраивала, поэтому обоюдоострый футбол был до самых последних минут. Наша глупая ошибка в самой концовке стоила нам очков. У нас есть с этим трудности, будем их решать.

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