Глебов заявил, что ЦСКА в игре против «Ростова» ничем не удивил
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил игру ЦСКА против желто-синих в матче 1-го тура РПЛ (0:0).
«Удивил ли меня чем-то ЦСКА? Нет. Я, по крайней мере, ничего нового не увидел», — сказал Глебов «РБ Спорт».
Во 2-м туре чемпионата России «Ростов» 26 июля сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а ЦСКА днем позже встретится в Нижнем Новгороде с «Пари НН».
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
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