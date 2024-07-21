Глебов заявил, что ЦСКА в игре против «Ростова» ничем не удивил

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил игру ЦСКА против желто-синих в матче 1-го тура РПЛ (0:0).

«Удивил ли меня чем-то ЦСКА? Нет. Я, по крайней мере, ничего нового не увидел», — сказал Глебов «РБ Спорт».

Во 2-м туре чемпионата России «Ростов» 26 июля сыграет на выезде с «Крыльями Советов», а ЦСКА днем позже встретится в Нижнем Новгороде с «Пари НН».