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Сегодня, 16:45

Семин: «Будет абсолютно нормально, если пиво вернут на российские стадионы. Всему есть свое место!»

Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Динамо» планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«Этот продукт всегда был на наших стадионах. Я считаю, что будет абсолютно нормально, если пиво вернут на российские стадионы. Всему есть свое место! Тем более если болельщики этого хотят. Нужно пойти им навстречу. Футбол существует же для болельщиков. Если народ за, почему этого не сделать?» — сказал Семин «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

РПЛ
Юрий Семин
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