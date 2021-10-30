Витория: «Не могу сказать о Ларссоне ничего плохого»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) оценил уровень игры нападающего Джордана Ларссона в последних встречах.
— Оцените, пожалуйста, уровень игры Ларссона в последние матчи. Не кажется ли вам, что у него проблемы?
— Не могу сказать о Ларссоне ничего плохого. Но я вижу, что команде необходимо. Команде необходимы свежие люди. И Игнатов, и Бакаев, а особенно Миша использовал свой выход на поле, чтобы помочь забить гол. Они сыграли свою роль. Я вижу игру, если есть варианты а, б и в, я стараюсь их применять.
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