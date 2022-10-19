Глебов объяснил, что мотивирует игроков «Ростова» выходить на поле

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, что является главной мотивацией для молодых игроков команды из Ростова-на-Дону.

— Что вам позволяет сохранить мотивацию?

— Игроки добились чего-то? Команда чего-то добилась? Ну вот.

— Это ваша внутренняя мотивация? Вы поговорили и так решили?

— У нас молодая команда. У каждого футболиста должна быть мотивация. Можно сказать, что молодые футболисты у нас в «Ростове» легко попадают в основную команду. У них должна быть запредельная мотивация доказать, что они не просто так сюда попали. Они должны доказывать, получать больший контракт в клубе.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь