Защитник «Факела» Калинин рассказал о серьезности своей травмы

Защитник «Факела» Игорь Калинин после поражения от «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ отреагировал на результат. Он также прокомментировал свою травму, полученную в матче.

— Дернул заднюю. Пока не знаю, насколько серьезно. Сделал ускорение и почувствовал дискомфорт.

— Что случилось, когда вы уходили с поля?

— Это эмоции. Болельщики что-то кричали, я им в ответ.

— Костанца забил со стандарта сразу после замены. Не удалось быстро разобраться, кто кого должен держать?

— Мы отрабатываем стандарты, но стечение обстоятельств — хорошая подача и хорошее действие Костанцы.

— Почему почти ничего не удалось создать в атаке?

— Честно, не могу ответить на этот вопрос. Будем разбирать, — цитирует Калинина Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету защитника 4 матча в составе воронежского клуба и 1 голевая передача.