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Защитник «Факела» Калинин рассказал о серьезности своей травмы

Виктория Кравченко
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Защитник «Факела» Игорь Калинин после поражения от «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ отреагировал на результат. Он также прокомментировал свою травму, полученную в матче.

— Дернул заднюю. Пока не знаю, насколько серьезно. Сделал ускорение и почувствовал дискомфорт.

— Что случилось, когда вы уходили с поля?

— Это эмоции. Болельщики что-то кричали, я им в ответ.

— Костанца забил со стандарта сразу после замены. Не удалось быстро разобраться, кто кого должен держать?

— Мы отрабатываем стандарты, но стечение обстоятельств — хорошая подача и хорошее действие Костанцы.

— Почему почти ничего не удалось создать в атаке?

— Честно, не могу ответить на этот вопрос. Будем разбирать, — цитирует Калинина Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету защитника 4 матча в составе воронежского клуба и 1 голевая передача.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Калинин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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Ростов – Оренбург
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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