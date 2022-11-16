Семак: «Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах команды.

— Межсезонье на носу. «Факелу» нужны футболисты. Готовы поделиться и отдать кого-то в аренду?

— У нас есть свои проблемы. [К примеру,] ситуация, связанная со сборными, — сегодня у нас 14 игроков. Конечно, этого недостаточно. И дальше матчей будет больше, когда продолжится Кубок, будет по две игры в неделю и нужна ротация. Травмы... Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас. Если вы посмотрите на заявку, то у «Факела» она больше по игрокам, на которых они могут рассчитывать. Конечно, мы всегда «за», если кто-то изъявит желание получать больше игровой практики, но не в ущерб интересам нашего клуба.