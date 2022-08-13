Кержаков о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Когда ВАР смотрит, 50 на 50 может быть»

Кержаков считает, что пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА могли назначить

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота питерской команды в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Напряжение особенно велико, потому что когда ты в работе, ты этого не чувствуешь. Насколько в связи с этим было сложно готовиться к пенальти? Готовился как готовился, от этого не зависит.

— Не было опасений, что в конце поставят пенальти?

— Было. Естественно, когда ВАР смотрит, 50 на 50 может быть. Видел ли я тот момент? Я со спины был, сложно было понять.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).