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Кержаков о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Когда ВАР смотрит, 50 на 50 может быть»

Кержаков считает, что пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА могли назначить
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота питерской команды в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Напряжение особенно велико, потому что когда ты в работе, ты этого не чувствуешь. Насколько в связи с этим было сложно готовиться к пенальти? Готовился как готовился, от этого не зависит.

— Не было опасений, что в конце поставят пенальти?
— Было. Естественно, когда ВАР смотрит, 50 на 50 может быть. Видел ли я тот момент? Я со спины был, сложно было понять.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА идет на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Спартак

 4
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Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Даниил Уткин

Ростов

 3
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Никита Кривцов

Краснодар

 2
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И К Ж
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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Локомотив

 4 1 0
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