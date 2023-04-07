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Сегодня, 13:30

Семак о Дзюбе: «Не удивлены его результативностью. Он и за нас много забивал»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ.

— «Локомотив» — единственный клуб с четырьмя победами в четырех матчах РПЛ этого года. На ваш взгляд, что позволило «Локо» преобразиться?

— Любая команда и выигрывает, и проигрывает. «Локомотив» еще вылетел из Кубка, где проиграл три матча. Если говорить о результатах, то все компоненты сошлись — и качественная игра, и количество моментов. Результаты, которая команда показывает на этом отрезке, — заслуженные.

— У Дзюбы шесть мячей в четырех матчах. Многие удивлены его результативностью. А вы?

— Он всегда забивал много, поэтому мы точно не удивлены его результативностью. И за нас он много забивал, и за «Локомотив». У них очень качественная группа поддержки, которая позволяет им показывать очень интересный футбол.

— Вы хорошо знаете Артема. Как будете учитывать его индивидуальные особенности?

— Мы всегда анализируем игроков соперника и готовимся абсолютно ко всем. Конечно, мы знаем сильные стороны и Дзюбы, и Пиняева, и Глушенкова, и Жемалетдинова, и Миранчука. Все прекрасно знают, как играет «Локомотив», и как играет «Зенит». Будем смотреть, насколько мы сможем справиться с атакующей группой «Локомотива».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля и начнется в 20.00 (мск).

Артем Дзюба
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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