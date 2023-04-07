Семак о Малкоме: «Мы только рады, если наши игроки переходят в более сильные клубы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал желание вингера питерцев Малкома попробовать свои силы в командах, которые выступают в еврокубках.

— На днях Малком сказал, что думает о возможности вернуться в лиги, играющие в еврокубках. Как вы оцениваете вероятность его ухода?

— Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, переходят в более сильные клубы. Мы будем за них только радоваться и переживать. Мы понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, и каждый старается играть в сильном чемпионате. Мы можем только порадоваться, если действительно будут интересные предложения для Малкома или других наших игроков от сильных клубов, играющих в Лиге чемпионов и ведущих лигах Европы. В этом нет ничего странного.

В текущем сезоне Малком провел 27 матчей за «Зенит», забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач.