Кузьмичев: «Предположу, что первой покупкой Батракова будет квартира для семьи»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением, какую крупную покупку сделает полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

«Леша еще не успел купить ни машину, ни квартиру, потому что у него абсолютно небольшие условия по контракту. Но предположу, что первой покупкой будет квартира, куда они смогут переехать всей семьей», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Всего на счету Батракова 18 матчей за «Локомотив», в которых он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.