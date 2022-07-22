Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру голкипера Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о выборе состава на матч 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

— Почему вы решили поставить справа не Сутормина или Адамова, а Кузяева?

— Для Арсена самая комфортная позиция — справа в тройке. А при выборе между Суторминым и Кузяевым мы опирались на то, что Далер в этой позиции смотрится более надежно в каких-то моментах. «Крылья» — молодая и быстрая команда, Кузяев побыстрее, в переключения он помог бы больше.

— Одоевский — первый номер?

— На сегодняшний день Даня смотрится хорошо. Дай бог, чтобы он и дальше нас радовал. На каком-то этапе мы давали ему больше возможности почувствовать уверенность. Постараемся и дальше давать ему больше времени.

За сине-бело-голубых в игре с самарцами дублем отметился Андрей Мостовой, еще один гол на счету Далера Кузяева.