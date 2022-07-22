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Сегодня, 22:57

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру голкипера Одоевского

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о выборе состава на матч 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

— Почему вы решили поставить справа не Сутормина или Адамова, а Кузяева?

— Для Арсена самая комфортная позиция — справа в тройке. А при выборе между Суторминым и Кузяевым мы опирались на то, что Далер в этой позиции смотрится более надежно в каких-то моментах. «Крылья» — молодая и быстрая команда, Кузяев побыстрее, в переключения он помог бы больше.

— Одоевский — первый номер?

— На сегодняшний день Даня смотрится хорошо. Дай бог, чтобы он и дальше нас радовал. На каком-то этапе мы давали ему больше возможности почувствовать уверенность. Постараемся и дальше давать ему больше времени.

За сине-бело-голубых в игре с самарцами дублем отметился Андрей Мостовой, еще один гол на счету Далера Кузяева.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
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ТБ 2.5

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1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

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19%

1.64
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Динамо
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П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

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1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

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19%

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Х

9%

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Семак объяснил, по какому принципу выбирал исполнителей пенальти в матче «Зенита» с «Крыльями»
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6
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