Главный тренер «Урала» Гончаренко призвал игроков команды не думать о серии из 15 матчей без поражений

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко считает, что игроки должны фокусироваться на будущих матчах, а не думать о серии из 15 игр без поражений.

«У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимание, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными. Это личный рекорд для меня? Не знаю, это повод посмотреть лично вам. Но если мы будет думать о каких-то рекордах, то мы будем мягкотелыми», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

11 марта «Урал» на выезде обыграл «Торпедо» в рамках матча 19-го тура чемпионата России (1:0). Клуб из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место.