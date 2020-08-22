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Главный тренер тульского «Арсенала» отметил настрой команды на матч с «Динамо»

20:54
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Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый остался доволен игрой команды в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

— Мы рассчитывали набрать дома больше очков. К сожалению, не получилось, — сказал Подпалый. — Настроение было не очень хорошее после двух поражений.

К игре с «Динамо» мы очень серьезно готовились. И я благодарен ребятам, что они вышли, как мужики, и отдались полностью игре.

Сегодня был «Арсенал», который и хочется видеть. В первую очередь, я хочу дальше видеть такой настрой. Полную самоотдачу. Никто не выпал, если один-два человека выпадает, то механизм распадается.

Арсенал Т — Динамо

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