Главный тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбление судьи

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Топредо» Жозепа Клотета на два матча РПЛ за инцидент в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Главный тренер «Торпедо» был удален за оскорбительный жест. Клотет присутствовал на заседании КДК, клуб предоставил видеоматериалы. Мы рассмотрели дополнительные рапорты главного судьи и резервного арбитра. ЭСК дала заключение, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в заявлении «Торпедо». КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на 2 матча РПЛ и оштрафовать на 200 тысяч рублей. КДК рассматривал жест и оскорбление Клотета. Тренер все обвинения отрицал. По жесту он сказал, что хотел поддержать игроков. Чтобы они бегали по полю, а не держали руки в карманах. «Торпедо» не может подать апелляцию по дисквалификации, только по размеру штрафа», — сказал Григорьянц.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул. Кроме того, ранее сообщалось, что Клотет назвал арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.