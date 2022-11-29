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Талалаев объяснил, почему первый сбор «Торпедо» пройдет в Тамбове

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему первый сбор команды пройдет в Тамбове.

«Главное — оторвать футболистов от семей после Нового года. Нужно поменять настроение с праздничного на рабочее и подвести команду к единому функциональному состоянию. Для этого используются различные виды тренировок, в том числе нефутбольные.

В Тамбове подходящая инфраструктура: крытый манеж, бассейн, тренажерный зал, лыжи, каток. И нет проблем с пробками и выходными днями. За неделю двухразовых тренировок можно подготовиться и поехать в Турцию во всеоружии — и там на натуральных полях оттачивать именно футбольные взаимодействия, а не менять функциональное состояние игроков.

Кроме Тамбова рассматривали Саранск. В Тамбове побывал начальник нашей команды Валерий Скородумов, оценил расположение спортивных объектов и гостиницы. Этот вариант показался более привлекательным», — приводит слова тренера пресс-служба «Торпедо».

Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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