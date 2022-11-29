Талалаев объяснил, почему первый сбор «Торпедо» пройдет в Тамбове

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему первый сбор команды пройдет в Тамбове.

«Главное — оторвать футболистов от семей после Нового года. Нужно поменять настроение с праздничного на рабочее и подвести команду к единому функциональному состоянию. Для этого используются различные виды тренировок, в том числе нефутбольные.

В Тамбове подходящая инфраструктура: крытый манеж, бассейн, тренажерный зал, лыжи, каток. И нет проблем с пробками и выходными днями. За неделю двухразовых тренировок можно подготовиться и поехать в Турцию во всеоружии — и там на натуральных полях оттачивать именно футбольные взаимодействия, а не менять функциональное состояние игроков.

Кроме Тамбова рассматривали Саранск. В Тамбове побывал начальник нашей команды Валерий Скородумов, оценил расположение спортивных объектов и гостиницы. Этот вариант показался более привлекательным», — приводит слова тренера пресс-служба «Торпедо».