Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:09

Саво Милошевич: «Я открыт для переговоров с клубами РПЛ»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич выразил готовность поработать в России.

«Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду. Посмотрим, что будет дальше. Я открыт для переговоров с клубами РПЛ и обязательно рассмотрю каждое предложение из России. Сейчас сложная ситуация, но мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями. Надо помогать друг другу в трудную минуту», — цитирует Sport24 Милошевича.

49-летний Милошевич работал в тренерском штабе сборной Черногории. Также специалист возглавлял белградский «Партизан» в сезоне-2019/20.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
Саво Милошевич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Точилин — о будущем в «Сочи»: «Я в отпуске. Пока не обсуждал это с руководителями»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости