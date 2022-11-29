Саво Милошевич: «Я открыт для переговоров с клубами РПЛ»

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич выразил готовность поработать в России.

«Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду. Посмотрим, что будет дальше. Я открыт для переговоров с клубами РПЛ и обязательно рассмотрю каждое предложение из России. Сейчас сложная ситуация, но мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями. Надо помогать друг другу в трудную минуту», — цитирует Sport24 Милошевича.

49-летний Милошевич работал в тренерском штабе сборной Черногории. Также специалист возглавлял белградский «Партизан» в сезоне-2019/20.