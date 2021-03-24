Гигович рассказал о настрое «Ростова» на матч со «Спартаком»
10:36
Полузащитник «Ростова» Армин Гигович поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий», — приводит официальный сайт «Ростова» слова Гиговича.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля, начало встречи — в 19.00 (мск).
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, «Спартак» идет на второй строчке с 44 очками.
Дополнительная информация:
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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