Гигович рассказал о настрое «Ростова» на матч со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий», — приводит официальный сайт «Ростова» слова Гиговича.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля, начало встречи — в 19.00 (мск).

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками, «Спартак» идет на второй строчке с 44 очками.