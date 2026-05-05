Карседо — о допинг-пробе Заболотного: «В «Спартаке» его поддержали. Надеемся, что все хорошо закончится»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что команда поддержала форварда Антона Заболотного после новости о положительной допинг-пробе.

3 мая московский клуб сообщил, что футболист был временно отстранен от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля санкции были отменены. РУСАДА разрешило Заболотному играть за «Спартак».

«Конечно, мы вчера узнали об этом. Это не очень хорошо как для него, так и для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — приводит matchtv.ru слова Карседо.

Вердикт по делу о допинге Заболотного вынесут после завершения сезона. Интересы 34-летнего игрока будет представлять экс-глава РУСАДА Анна Анцелиович.

В сезоне-2025/26 нападающий принял участие в 16 матчах и отметился 2 результативными передачами. После зимней паузы футболист появился на поле лишь дважды.

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