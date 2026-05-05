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Допинг

5 мая, 12:07

Карседо — о допинг-пробе Заболотного: «В «Спартаке» его поддержали. Надеемся, что все хорошо закончится»

Алина Савинова

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что команда поддержала форварда Антона Заболотного после новости о положительной допинг-пробе.

3 мая московский клуб сообщил, что футболист был временно отстранен от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля санкции были отменены. РУСАДА разрешило Заболотному играть за «Спартак».

«Конечно, мы вчера узнали об этом. Это не очень хорошо как для него, так и для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», — приводит matchtv.ru слова Карседо.

Антон Заболотный.Почему разрешили играть за «Спартак» и кто стал адвокатом: новые данные по «делу Заболотного»

Вердикт по делу о допинге Заболотного вынесут после завершения сезона. Интересы 34-летнего игрока будет представлять экс-глава РУСАДА Анна Анцелиович.

В сезоне-2025/26 нападающий принял участие в 16 матчах и отметился 2 результативными передачами. После зимней паузы футболист появился на поле лишь дважды.

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Источник: matchtv.ru
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Антон Заболотный
Хуан Карлос Карседо
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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