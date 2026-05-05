Крунич: «В Москве столько машин, что, даже если ты что-то нарушишь, тебя не поймают!»

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» высказался о жизни в Москве.

— Можно ли сравнить Томск с Москвой?

— Здесь нужно сразу сказать, что я родился в городе с населением 30 тысяч, в Томске было 500 тысяч! В клубе партнеры говорили: «Если однажды побываешь в Москве, не захочешь больше уезжать». Тогда я думал: «Да что мне эта Москва... Томск — лучший город мира».

И после Томска я действительно долго не мог адаптироваться к Москве. Где-то полгода... Пробки, ритм жизни — постоянно боялся опоздать на тренировку. Но потом привык, купил машину. И теперь считаю Москву лучшим городом.

— Много штрафов за превышение скорости накопилось?

— Я не нарушал правила, за два года меня ни разу не остановили сотрудники ДПС! В «Москве» лишь просили, чтобы со мной не приключилось то же, что и с Джанашией, который сделал три круга по МКАД в поисках нужного съезда. В Москве вообще столько машин, что, даже если ты что-то нарушишь, тебя не заметят и тем более не поймают, ха-ха! — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

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