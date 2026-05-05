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5 мая, 11:45

Крунич: «В Москве столько машин, что, даже если ты что-то нарушишь, тебя не поймают!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» высказался о жизни в Москве.

— Можно ли сравнить Томск с Москвой?

— Здесь нужно сразу сказать, что я родился в городе с населением 30 тысяч, в Томске было 500 тысяч! В клубе партнеры говорили: «Если однажды побываешь в Москве, не захочешь больше уезжать». Тогда я думал: «Да что мне эта Москва... Томск — лучший город мира».

И после Томска я действительно долго не мог адаптироваться к Москве. Где-то полгода... Пробки, ритм жизни — постоянно боялся опоздать на тренировку. Но потом привык, купил машину. И теперь считаю Москву лучшим городом.

— Много штрафов за превышение скорости накопилось?

— Я не нарушал правила, за два года меня ни разу не остановили сотрудники ДПС! В «Москве» лишь просили, чтобы со мной не приключилось то же, что и с Джанашией, который сделал три круга по МКАД в поисках нужного съезда. В Москве вообще столько машин, что, даже если ты что-то нарушишь, тебя не заметят и тем более не поймают, ха-ха! — сказал Крунич «СЭ».

Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.

Бранислав Крунич.«Ракеты падали в одну часть города — в другой мы играли». Босниец, который зажигал в «Москве» и полюбил Россию

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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