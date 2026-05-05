Крунич: «В Москве столько машин, что, даже если ты что-то нарушишь, тебя не поймают!»
Бывший футболист ФК «Москва» Бранислав Крунич в интервью «СЭ» высказался о жизни в Москве.
— Можно ли сравнить Томск с Москвой?
— Здесь нужно сразу сказать, что я родился в городе с населением 30 тысяч, в Томске было 500 тысяч! В клубе партнеры говорили: «Если однажды побываешь в Москве, не захочешь больше уезжать». Тогда я думал: «Да что мне эта Москва... Томск — лучший город мира».
И после Томска я действительно долго не мог адаптироваться к Москве. Где-то полгода... Пробки, ритм жизни — постоянно боялся опоздать на тренировку. Но потом привык, купил машину. И теперь считаю Москву лучшим городом.
— Много штрафов за превышение скорости накопилось?
— Я не нарушал правила, за два года меня ни разу не остановили сотрудники ДПС! В «Москве» лишь просили, чтобы со мной не приключилось то же, что и с Джанашией, который сделал три круга по МКАД в поисках нужного съезда. В Москве вообще столько машин, что, даже если ты что-то нарушишь, тебя не заметят и тем более не поймают, ха-ха! — сказал Крунич «СЭ».
Крунич выступал за «Томь» с июля 2005 по январь 2007 года, после чего играл за «Москву» до декабря 2009 года. За всю карьеру Крунич провел в РПЛ 96 игр и забил 9 голов.
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7
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|Рубин
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9
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10
|Ростов
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11
|Родина
|3
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12
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13
|Кр. Советов
|3
|0
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|1
|1-3
|2
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14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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15
|Акрон
|3
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|2
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16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
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|Факел – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
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Артур Гарибян
Родина
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Виктор Окишор
Динамо
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Натан Гассама
Балтика
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Андрей Лангович
Ростов
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Илья Рожков
Рубин
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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Максим Савельев
Оренбург
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