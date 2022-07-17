Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.
«Локомотив» — это та команда, которая обязана показывать футбол высокого качества. У нас очень молодая команда, очень много молодых игроков. Посмотрим, как сейчас вкатимся в чемпионат, какой у нас будет результат в ближайшие две-три недели. Я вижу, что у команды есть огромный потенциал", — приводит слова Циннбауэра пресс-служба «Локомотива».
Матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится 17 июля в 17:30 по московскому времени.
Источник: https://t.me/fclokomotiv
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|1
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|3
|
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|1
|0
|0
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|3
|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|1 : 3
|17.07
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|
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|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
|
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|Г
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Крылья Советов
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
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|0
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Кирилл Боженов
Химки
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|0
|1
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Урал
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|0
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