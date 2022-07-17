Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

«Локомотив» — это та команда, которая обязана показывать футбол высокого качества. У нас очень молодая команда, очень много молодых игроков. Посмотрим, как сейчас вкатимся в чемпионат, какой у нас будет результат в ближайшие две-три недели. Я вижу, что у команды есть огромный потенциал", — приводит слова Циннбауэра пресс-служба «Локомотива».

Матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится 17 июля в 17:30 по московскому времени.