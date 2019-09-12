Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал «СЭ» критику главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в адрес календаря чемпионата России. По мнению Точилина, у сочинцев больше претензий к расписанию, чем у железнодорожников.

— В недавнем интервью «СЭ» Юрий Семин выступил с резкой критикой календаря. Есть ли у вас претензии к расписанию матчей? — вопрос Точилину.

— Понятно, что Юрий Палыч критикует, рассматривая ситуацию через призму своей команды. Тем не менее, если посмотреть на наш календарь, то вы увидите, что в первых 8 турах «Сочи» сыграл против всех топ-команд чемпионата, кроме «Локомотива». Тем более, что за эти 8 туров мы лишь дважды сыграли дома. Если кому и критиковать календарь, то только нам, — ответил главный тренер «Сочи».

— В Кубке вы попали на «Шинник», с которым дважды сыграли вничью в прошлом сезоне в ФНЛ. Теперь, после того, как «Сочи» обновил состав, стоит ждать победы?

— Опять же, возвращаясь к календарю... Понятно, что наша команда усилилась, но нам точно придется прибегать к ротации. 22 сентября мы играем в Москве с «Динамо», а 25 нам надо уже проводить матч в Ярославле. Получается, мы фактически на неделю уезжаем из дома, отправимся на встречу с «Шинником» из столицы, после матча с «Динамо». Вот вам и наша судьба по календарю.

Матч 9-го тура чемпионата России «Сочи» — «Локомотив» состоится в субботу, 14 сентября. Начало — в 19.00. (Иван Торопцев)