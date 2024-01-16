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«Торпедо» интересуется вратарем «Уфы» Бакловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Торпедо» заинтересовано в услугах голкипера «Уфы» Олега Баклова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Торпедо» заинтересованы в услугах 29-летнего вратаря. В ближайшее время москвичи должны выйти с официальным предложением. Отмечается, что в «Уфе» хотят сохранить футболиста до лета.

Баклов выступает за «Уфу» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, пропустил 10 мячей и 12 раз отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-interesuetsya-vratarem-ufy-baklovy-m/
Олег Баклов
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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