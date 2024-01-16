«Торпедо» интересуется вратарем «Уфы» Бакловым

«Торпедо» заинтересовано в услугах голкипера «Уфы» Олега Баклова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Торпедо» заинтересованы в услугах 29-летнего вратаря. В ближайшее время москвичи должны выйти с официальным предложением. Отмечается, что в «Уфе» хотят сохранить футболиста до лета.

Баклов выступает за «Уфу» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, пропустил 10 мячей и 12 раз отстоял на ноль.