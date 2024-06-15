Главный тренер сборной Албании Силвиньо считает, что Митай и Даку могут прибавить в России

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился мнением об игроках национальной команды Марио Митае и Мирлинде Даку.

«Могут ли Митай и Даку стать лучше, играя в России, или им лучше перейти в европейские клубы? Это два отличных игрока. Начну с Даку. Великолепный футболист, мне нравится его ментальность, и конечно, он может повысить свой уровень, играя в России. Россия — очень важная страна с очень важной лигой, там очень сложно играть с физической точки зрения. И с российскими командами всем непросто. Так что оба могут стать лучше, выступая там. Когда мы говорим про Митая, это прекрасный левый защитник. Техничный парень и еще очень молодой. Но я его люблю. В России оба могут прибавить, как и в любой другой стране мира», — цитирует Силвиньо «РБ Спорт».

20-летний Митай на данный момент выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне он провел 27 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

26-летний Даку является игроком «Рубина». В прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за казанскую команду.