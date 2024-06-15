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Главный тренер сборной Албании Силвиньо считает, что Митай и Даку могут прибавить в России

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился мнением об игроках национальной команды Марио Митае и Мирлинде Даку.

«Могут ли Митай и Даку стать лучше, играя в России, или им лучше перейти в европейские клубы? Это два отличных игрока. Начну с Даку. Великолепный футболист, мне нравится его ментальность, и конечно, он может повысить свой уровень, играя в России. Россия — очень важная страна с очень важной лигой, там очень сложно играть с физической точки зрения. И с российскими командами всем непросто. Так что оба могут стать лучше, выступая там. Когда мы говорим про Митая, это прекрасный левый защитник. Техничный парень и еще очень молодой. Но я его люблю. В России оба могут прибавить, как и в любой другой стране мира», — цитирует Силвиньо «РБ Спорт».

20-летний Митай на данный момент выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне он провел 27 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

26-летний Даку является игроком «Рубина». В прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 33 играх за казанскую команду.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Марио Митай
Мирлинд Даку
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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