Дркушич: «Есть желание как уехать в Европу, так и поиграть за топ-клуб в России»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о том, где он может продолжить карьеру.

«Могу ли перейти в другой российский клуб в случае предложения? Все зависит от предложения, но мне очень понравилось в России. После чемпионата Европы, если будет хорошее предложение, мы его обсудим. Куда хотел бы перейти? Если честно, не знаю, у меня есть желание как уехать в Европу, так и поиграть за топ-клуб в России», — цитирует Дркушича Metaratings.ru.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.