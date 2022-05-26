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Лантратова вызвали на заседание КДК РФС

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», вратаря «Химок» Илью Лантратова вызвали на заседание КДК. Оно состоится в пятницу в 12:00, пройдет по видеосвязи.

Во время первого стыкового матча между «СКА-Хабаровском» и «Химками» (1:0) Лантратов толкнул болбоя на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

После финального свистка голкипер подмосковной команды подошел к мальчику и извинился. Вратарь обнял болбоя, подарил футболку и затем сделал с ним общее фото.

Позднее Лантратов сказал «СЭ», что сожалеет о случившемся.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки»

Конфликт вратаря &laquo;Химок&raquo; Ильи Лантратова с&nbsp;болбоем &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?
Илья Лантратов
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