ЦСКА о возможной травме Дзагоева: «Не верьте левым источникам»

ЦСКА в Twitter объявил, что полузащитник московского клуба Алан Дзагоев не получал травму.

«Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой все ок», — гласит пост.

Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам ?? С Дзагой всё ок ? #Кампоамор2021?? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 10, 2021

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что футболист получил повреждение мышц во время двустороннего матча.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел в РПЛ 10 матчей и забил 2 гола при 2 голевых передачах.