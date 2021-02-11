ЦСКА о возможной травме Дзагоева: «Не верьте левым источникам»
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ЦСКА в Twitter объявил, что полузащитник московского клуба Алан Дзагоев не получал травму.
«Красно-синие, не гадайте по видео и не верьте левым источникам. С Дзагой все ок», — гласит пост.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что футболист получил повреждение мышц во время двустороннего матча.
В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел в РПЛ 10 матчей и забил 2 гола при 2 голевых передачах.
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