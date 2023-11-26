Форварду «Краснодара» Кордобе грозит дисквалификация на 4 матча

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может быть дисквалифицирован на 4 матча.

30-летний колумбиец получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес ассистента арбитра после завершения игры 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

В пункте 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее:

«Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до 3 месяцев».

Также к футболисту может быть применен штраф от 200 000 до 500 000 рублей.

«Краснодару» до зимнего перерыва осталось сыграть два домашних матча: 3 декабря с «Оренбургом» и 10 декабря с ЦСКА. После зимнего перерыва — в марте 2024 года у «быков» запланированы игры с «Рубином» и «Ростовом».