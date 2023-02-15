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Сегодня, 20:19

Йоканович — о поражении от ЦСКА: «Возможно, сегодня нам не хватило свежести»

Мария Гусева
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в товарищеском матче.

«Что касается игры, то мы выглядели лучше в первые 45 минут. Во втором тайме ЦСКА усилил давление и смог забить два хороших гола. Возможно, сегодня нам не хватило свежести, учитывая, что некоторые игроки приняли участие в двух матчах. Конечно, всегда неприятно проигрывать в конце сборов. У нас есть еще восемь дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу после перерыва, и мы все для этого сделаем. Сегодня мы неплохо контролировали мяч. Возможно, нам не хватило рывков в свободные зоны, в каких-то моментах мы играли слишком прямолинейно», — цитирует клубная пресс-служба Йокановича.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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