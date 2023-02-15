Озбилиз: «Карпин — очень хороший тренер. Он знает европейскую и российскую культуры»

Бывший игрок «Кубани» и «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о российском тренере Валерии Карпине.

«Карпин — очень хороший тренер, всегда это говорил. Почему? Он знает европейскую и российскую культуры, сам играл в Испании. И как человек он тоже очень хороший», — цитирует Озбилиза Sport24.

Карпин работал в «Спартаке», «Торпедо» (Армавир), испанской «Мальорке», а на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России.