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Йоканович: «Любая победа придает уверенности, но мы не можем полностью расслабиться»

Йоканович рассказал об эмоциях игроков «Динамо» после победы над «Оренбургом»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал об эмоциях команды после победы над «Оренбургом» (3:2) в 13-м туре РПЛ.

— Какие эмоции увидели в раздевалке после победы? Поможет ли победа раскрепоститься в следующих матчах?

— Мы не можем сейчас полностью расслабиться. Любая победа придает уверенности, расслабляет в том плане, что есть удовлетворение от результата. Мы можем праздновать в мае-июне, когда уже можно будет подводить итоги сезона. Конечно, мы довольны победой, но уже во вторник у нас кубковый матч против «Ростова». Сейчас мы довольны и рады, но фокус уже не на этой игре. Работать после побед намного легче. Мы будем идти дальше, но сейчас думаем о предстоящих матчах. В ноябре можно будет подвисли промежуточные результаты.

— Болельщики обратили внимание, что вы не выходите в центр поля праздновать с командой.

— Это у меня не прописано в контракте (смеется). Да, я не всегда выхожу, но не обращайте на это столь пристальное внимание. Это не говорит о каком-то неуважении. Если говорить о сегодняшнем матче, то было достаточно холодно, а я одет легко. Я очень хорошо и уважительно отношусь к нашим болельщикам. Нам важно, что есть поддержка. Пожалуйста, не ставьте меня в неловкое положение таким вопросом. Я всегда с нашими болельщиками и я им благодарен.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 1 : 2
15.10 14:00
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15.10 14:00
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 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
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Динамо – Оренбург
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