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Сегодня, 22:07

Сычевой: «Оренбург» чуть расслабился в конце игры и «Динамо» за это нас наказало»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оценил игру команды в матче с «Динамо» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

— Вы главный герой «Оренбурга» и вообще один из самых ярких игроков этого чемпионата.

— Очень приятно.

— Что сегодня произошло? Вы играли лучше.

— Произошло так, что команда забила больше на один мяч, поэтому мы проиграли. Чуть расслабились в конце игры и нас наказали.

— Высказал Личка за это уже?

— Еще нет, но, думаю, все впереди.

— Он что-то постоянно вам по ходу матча кричал.

— Не бывает такого, что команда делает все, как надо. Поэтому тренер был недоволен. Он и прав.

— Персонально вам что-то подсказывал.

— Ну я же тоже не робот. Тоже ошибаюсь. Поэтому где-то идет подсказ, где-то кричит.

Сычевой в матче против «Динамо» оформил дубль. На счету игрока в этом сезоне РПЛ теперь 9 голов в 11 играх.

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2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
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