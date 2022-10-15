Сычевой: «Оренбург» чуть расслабился в конце игры и «Динамо» за это нас наказало»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оценил игру команды в матче с «Динамо» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

— Вы главный герой «Оренбурга» и вообще один из самых ярких игроков этого чемпионата.

— Очень приятно.

— Что сегодня произошло? Вы играли лучше.

— Произошло так, что команда забила больше на один мяч, поэтому мы проиграли. Чуть расслабились в конце игры и нас наказали.

— Высказал Личка за это уже?

— Еще нет, но, думаю, все впереди.

— Он что-то постоянно вам по ходу матча кричал.

— Не бывает такого, что команда делает все, как надо. Поэтому тренер был недоволен. Он и прав.

— Персонально вам что-то подсказывал.

— Ну я же тоже не робот. Тоже ошибаюсь. Поэтому где-то идет подсказ, где-то кричит.

Сычевой в матче против «Динамо» оформил дубль. На счету игрока в этом сезоне РПЛ теперь 9 голов в 11 играх.