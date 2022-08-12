Сенников: «Не думаю, что «Спартак» выиграет несколько игр подряд»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи».

«Фаворит, конечно, «Спартак», у него в этом сезоне хороший старт. Команда позитивно настроена. Конечно, «Сочи» тоже может преподнести сюрприз. В команде много квалифицированных футболистов. И психологически «Сочи» немного комфортнее себя чувствует. Прошлый год закончили на втором месте. Здесь может быть и ничья. Не думаю, что «Спартак» выиграет несколько игр подряд. У них часто бывают провалы», — сказал Сенников Metaratings.ru.

Игра «Спартак» — «Сочи» состоится в Москве 14 августа. Начало матча — 20.00 (мск).