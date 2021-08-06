Тренер «Динамо» Шварц: «Насколько я знаю, Месси уже в Москве»
13:33
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА пошутил на тему ухода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Интересно ли мне поработать с Месси в «Динамо»? Насколько я знаю, Месси в Москве и уже встречался с Желько Бувачем! Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, это шутка. Вполне вероятно, что у него уже есть представления о своем будущем».
Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).
Читайте также
У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?
Исинбаева проиграла выборы в МОК. Комиссия спортсменов не захотела видеть во главе представительницу России
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю