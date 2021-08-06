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Тренер «Динамо» Шварц: «Насколько я знаю, Месси уже в Москве»

13:33
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА пошутил на тему ухода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Интересно ли мне поработать с Месси в «Динамо»? Насколько я знаю, Месси в Москве и уже встречался с Желько Бувачем! Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, это шутка. Вполне вероятно, что у него уже есть представления о своем будущем».

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 августа, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 по московскому времени).

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Сергей Федоров все материалы автора

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