Шварц: «Тюкавин очень важный для «Динамо» футболист. Он несет ответственность за команду»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о форварде Константине Тюкавине.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» откажет «Зениту» в случае предложения по форварду в размере 30 миллионов евро.

— Что с Миланом Майсторовичем?

— На этой неделе он начал тренироваться вместе с командой. Частично у него была индивидуальная нагрузка.

Вчера провел полную тренировку с командой. Сегодня, надеюсь, будет тоже.

— Было много разговоров об уходе Тюкавина.

— Учитывая то, что у нас большой клуб с большими традициями, есть определенные цели. Перед нами матчи чемпионата, Кубка. Исключительно направлен на ежедневную работу.

Тюкавин очень важный футболист для нас, хороший человек. Ранее я говорил, что Костя сделал достаточно большие шаги. Конечно, это серьезный игрок. Были разговоры о «Зените», сейчас открыто трансферное окно. Я разговаривал с Костей. Он исключительно профессионально относится к своему делу. Костя сейчас уже несет ответственность за команду.