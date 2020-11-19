Главный тренер «Динамо» ответил, сыграет ли Шунин против «Спартака»
13:26
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» и рассказал, сыграет ли в воротах Антон Шунин.
— Предыдущий матч из-за болезни пропустил Шунин. Кто сыграет в воротах?
— Первое: Лещук провел отличный матч против «Локомотива». Учитывая, что он перед той встречей только восстановился, он провел качественный матч против топ-команды. Шунин же наш капитан, голкипер сборной России. Если Антон себя будет отлично чувствовать, то он займет место в воротах. Определимся ближе к игре. Для меня, как главного тренера, очень хорошо иметь в обойме двух вратарей высокого уровня. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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