Главный тренер «Динамо» ответил, сыграет ли Шунин против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» и рассказал, сыграет ли в воротах Антон Шунин.

— Предыдущий матч из-за болезни пропустил Шунин. Кто сыграет в воротах?

— Первое: Лещук провел отличный матч против «Локомотива». Учитывая, что он перед той встречей только восстановился, он провел качественный матч против топ-команды. Шунин же наш капитан, голкипер сборной России. Если Антон себя будет отлично чувствовать, то он займет место в воротах. Определимся ближе к игре. Для меня, как главного тренера, очень хорошо иметь в обойме двух вратарей высокого уровня. (Константин Алексеев)