Агент Карраскаля объяснил отсутствие игрока в стартовом составе ЦСКА на матч против «Зенита»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игрока нет в стартовом составе на матч 5-го тура против «Зенита».

«Почему Хорхе не выйдет в стартовом составе? У него была травма. Ничего серьезно нет. Мы виделись на той неделе с Хорхе. Он чувствует себя сейчас хорошо», — сказал Родригес «СЭ».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет сегодня, 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.