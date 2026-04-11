Главный тренер «Балтики» Талалаев перенес плановую операцию

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Талалаев подтвердил информацию об операции и обратился к болельщикам через «СЭ».

Она прошла в пятницу, тренера могут выписать из больницы на следующей неделе.

«Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе, исходя из показателей здоровья, будет приниматься решение о выписке», — говорится в заявлении пресс-службы «Балтики».

«Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 23 туров. 11 апреля в матче 24-го тура калининградская команда примет «Пари НН». Начало встречи — 19.30 по московскому времени.