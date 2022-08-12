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Талалаев: «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского"

Главный тренер «Ахмата» Талалаев отметил работу Абаскаля в «Спартаке»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об иностранных специалистах, работающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметил, что ему нравится Гильермо Абаскаль, возглавляющий «Спартак».

«Для меня у тренера нет паспорта и возраста, есть концепция, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Мне очень нравится отдельно взятый Абаскаль. Я и с Каттани беседовал на эту тему, в разговоре с ним понял, что клуб избрал свой путь. «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского и других командных игроков. Это также индивидуально сильные футболисты, но больше работающие на команду. Мне нравится такая концепция«.

Тренер отметил, что в футболе не может быть незаменимых игроков.

«Мне нравится, что у человека есть игровые идеи, и, проигрывая «Зениту» 0:4, он не переходит на пять или семь защитников, а спокойно продолжает развивать ту концепцию, которую себе наметил. Другой вопрос — возможности разные. Вы сравниваете Личку и Абаскаля. У Абаскаля на замену с нами выходят футболисты сборной, бывший игрок «Челси» Мозес. И объединять их нельзя, у каждого разный инструментарий, который очень сильно отличается», — сказал он.

После четырех туров РПЛ грозненский клуб набрал пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Красно-белые с 10 баллами располагаются на второй позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-spartak-otkazalsya-ot-individualno-ochen-silnogo-bakaeva-v-polzu-komandnogo-zinkovskogo-1333784/
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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 4
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П
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Краснодар

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И К Ж
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