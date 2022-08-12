Талалаев: «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского"
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об иностранных специалистах, работающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметил, что ему нравится Гильермо Абаскаль, возглавляющий «Спартак».
«Для меня у тренера нет паспорта и возраста, есть концепция, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Мне очень нравится отдельно взятый Абаскаль. Я и с Каттани беседовал на эту тему, в разговоре с ним понял, что клуб избрал свой путь. «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского и других командных игроков. Это также индивидуально сильные футболисты, но больше работающие на команду. Мне нравится такая концепция«.
Тренер отметил, что в футболе не может быть незаменимых игроков.
«Мне нравится, что у человека есть игровые идеи, и, проигрывая «Зениту» 0:4, он не переходит на пять или семь защитников, а спокойно продолжает развивать ту концепцию, которую себе наметил. Другой вопрос — возможности разные. Вы сравниваете Личку и Абаскаля. У Абаскаля на замену с нами выходят футболисты сборной, бывший игрок «Челси» Мозес. И объединять их нельзя, у каждого разный инструментарий, который очень сильно отличается», — сказал он.
После четырех туров РПЛ грозненский клуб набрал пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Красно-белые с 10 баллами располагаются на второй позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0