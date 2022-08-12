Талалаев: «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского"

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об иностранных специалистах, работающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он отметил, что ему нравится Гильермо Абаскаль, возглавляющий «Спартак».

«Для меня у тренера нет паспорта и возраста, есть концепция, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru. — Мне очень нравится отдельно взятый Абаскаль. Я и с Каттани беседовал на эту тему, в разговоре с ним понял, что клуб избрал свой путь. «Спартак» отказался от индивидуально очень сильного Бакаева в пользу командного Зиньковского и других командных игроков. Это также индивидуально сильные футболисты, но больше работающие на команду. Мне нравится такая концепция«.

Тренер отметил, что в футболе не может быть незаменимых игроков.

«Мне нравится, что у человека есть игровые идеи, и, проигрывая «Зениту» 0:4, он не переходит на пять или семь защитников, а спокойно продолжает развивать ту концепцию, которую себе наметил. Другой вопрос — возможности разные. Вы сравниваете Личку и Абаскаля. У Абаскаля на замену с нами выходят футболисты сборной, бывший игрок «Челси» Мозес. И объединять их нельзя, у каждого разный инструментарий, который очень сильно отличается» , — сказал он.

После четырех туров РПЛ грозненский клуб набрал пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Красно-белые с 10 баллами располагаются на второй позиции.