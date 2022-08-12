Нобоа считает, что «Сочи» будет очень сложно в матче против «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

«В Москве нас ждет сложная игра. «Спартак» провел пару хороших игр подряд. У них отличный стадион, думаю, что трибуны в воскресенье будут заполнены. Это будет интересный красивый матч. На «Спартак» особенный настрой? Для меня нет. На каждого соперника я настраиваюсь одинаково. Против них всегда приятно играть, матчи получаются горячими. Посмотрим, что будет в этот раз», — сказал Нобоа «СЭ».

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 14 августа. Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ южане набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые с десятью баллами располагаются на второй позиции.

Последний раз «Спартак» побеждал «Сочи» в официальном матче в сезоне-2019/20.