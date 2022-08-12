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Сегодня, 14:00

Нобоа считает, что «Сочи» будет очень сложно в матче против «Спартака»

Антон Иванов
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

«В Москве нас ждет сложная игра. «Спартак» провел пару хороших игр подряд. У них отличный стадион, думаю, что трибуны в воскресенье будут заполнены. Это будет интересный красивый матч. На «Спартак» особенный настрой? Для меня нет. На каждого соперника я настраиваюсь одинаково. Против них всегда приятно играть, матчи получаются горячими. Посмотрим, что будет в этот раз», — сказал Нобоа «СЭ».

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 14 августа. Игра пройдет в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ южане набрали девять очков и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые с десятью баллами располагаются на второй позиции.

Последний раз «Спартак» побеждал «Сочи» в официальном матче в сезоне-2019/20.

Кристиан Нобоа
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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Николай Комличенко

Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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