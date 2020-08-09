Главный арбитр скандального матча «Спартак» — «Сочи» исчез из соцсетей
9 августа 2020, 22:52
Российский судья Василий Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram — или его страница подверглась атаке.
Судя по всему, это проиошло после матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Казарцев работал главным арбитром встречи и назначил в ворота москвичей два спорных пенальти. После игры владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram https://t.co/sIyDXvNYat pic.twitter.com/E52IAsxTkV— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) August 9, 2020
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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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