Российский судья Василий Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram — или его страница подверглась атаке.

Судя по всему, это проиошло после матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Казарцев работал главным арбитром встречи и назначил в ворота москвичей два спорных пенальти. После игры владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.