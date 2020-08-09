РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный арбитр скандального матча «Спартак» — «Сочи» исчез из соцсетей

9 августа 2020, 22:52
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Российский судья Василий Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram — или его страница подверглась атаке.

Судя по всему, это проиошло после матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Казарцев работал главным арбитром встречи и назначил в ворота москвичей два спорных пенальти. После игры владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 51905
Все опросы
«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир