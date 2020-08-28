РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава судейского комитета РФС встретится с Еськовым. Арбитр провалил полиграф

19:10
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что намерен обсудить с арбитром Алексеем Еськовым ситуацию с провалом арбитром проверки на полиграфе.

Судья приглашался на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

— Смогу что-либо прокомментировать после встречи с Еськовым на следующей неделе, — сказал Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)

Спартак — Сочи

Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 40300
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Прямой эфир
Прямой эфир