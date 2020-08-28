Глава судейского комитета РФС встретится с Еськовым. Арбитр провалил полиграф
19:10
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что намерен обсудить с арбитром Алексеем Еськовым ситуацию с провалом арбитром проверки на полиграфе.
Судья приглашался на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).
— Смогу что-либо прокомментировать после встречи с Еськовым на следующей неделе, — сказал Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)
Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?
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