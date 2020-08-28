Глава судейского комитета РФС встретится с Еськовым. Арбитр провалил полиграф

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что намерен обсудить с арбитром Алексеем Еськовым ситуацию с провалом арбитром проверки на полиграфе.

Судья приглашался на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2).

— Смогу что-либо прокомментировать после встречи с Еськовым на следующей неделе, — сказал Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)

Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?