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Сегодня, 14:08

Глава РПЛ Алаев хочет ужесточить систему лицензирования клубов

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Алаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о возможности ужесточения лицензирования клубов.

— Вопрос лицензирования будет пересмотрен?

— Уже идет диалог с РФС. В этой ситуации мы четко отработали, у нас одна общая позиция и общие решения.

— Предполагаете ли вы изменение системы лицензирования и ее ужесточение?

— Да, предполагаю. Но я могу на нее повлиять лишь как член исполкома, когда она утверждается.

— Лично вы хотели бы ужесточения?

— Да, я хочу. Пришло время ужесточения. Откровенно, если до каждого пункта правил лицензирования докапываться, то далеко не каждый клуб прошел бы. Играть некем было бы. Я когда был генеральным секретарем, были моменты, когда мы шли на встречу клубам. Сейчас, наверное, пришел момент, когда нужно быть немного пожестче. Хочешь играть в элитном соревновании — соответствуй.

— По итогам встречи, как вы думаете, вам придется еще раз приезжать сюда?

— До конца сезона я беру под контроль ситуацию с «Химками». Договорился уже с «буграми» клуба, что в понедельник-вторник мы проведем встречу. Хочу, чтобы они тоже понимали, что происходит, что меняется, а что нет. Не так, чтобы это была одна встреча, пришли, что-то под камерами обсудили и все. Задача — это 6 туров отработать в полном контакте с футболистами, чтобы они перестали думать об смсках от своего банка, а думали о футболе. Еще раз благодарен футболистам клуба, что они услышали, что мы нашли вариант. Они будут играть в ближайшем туре. Будем выплывать из этой ситуации.

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18 апреля Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках».

Подмосковный клуб после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.

ФК Химки
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
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20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
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Манфред Угальде

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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
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 19 1 5
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