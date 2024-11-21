Дюков рассказал о сроках создания российской FIFA: «Нет сомнений, что симулятор появится»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе создания аналога футбольного симулятора FIFA в России.

«Насколько я знаю, ведется работа над созданием футбольного симулятора. Когда ждать демоверсию? FIFA создавалась и разрабатывалась в течение многих лет. Нужно какое-то время. Наверное, в течение года сделать это невозможно. Нужно несколько лет. Но то, что симулятор появится, у меня нет сомнений», — сказал Дюков «СЭ».

Ранее экс-капитан сборной России и член правления «Зенита» Андрей Аршавин предложил создать российский футбольный симулятор. Его также поддержал бывший министр спорта РФ Олег Матыцин.