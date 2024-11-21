Сергей Степашин: «Иванов мог жестко выразиться, но не хамил, как Дзюба»
Председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин сравнил поведение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и легенды сборной СССР и «Торпедо» Валентина Иванова.
«На поле Иванов был достаточно интеллигентным футболистом. Я не помню, чтобы Козьмич кого-то срубил. А как тренер он действительно был очень жесткий. Иванов мог жестко выразиться, но не хамил, как Дзюба», — цитирует Степашина «РБ Спорт».
В текущем сезоне 36-летний Дзюба забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Акрон» во всех турнирах.
Источник: «РБ Спорт»
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|23.11
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Оренбург – Зенит
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|23.11
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|23.11
|16:30
|
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|
Спартак – Локомотив
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Джон Кордоба
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