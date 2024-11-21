Сергей Степашин: «Иванов мог жестко выразиться, но не хамил, как Дзюба»

Председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин сравнил поведение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и легенды сборной СССР и «Торпедо» Валентина Иванова.

«На поле Иванов был достаточно интеллигентным футболистом. Я не помню, чтобы Козьмич кого-то срубил. А как тренер он действительно был очень жесткий. Иванов мог жестко выразиться, но не хамил, как Дзюба», — цитирует Степашина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 36-летний Дзюба забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Акрон» во всех турнирах.