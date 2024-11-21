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Сергей Степашин: «Иванов мог жестко выразиться, но не хамил, как Дзюба»

Даниил Аршавский
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Председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин сравнил поведение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы и легенды сборной СССР и «Торпедо» Валентина Иванова.

«На поле Иванов был достаточно интеллигентным футболистом. Я не помню, чтобы Козьмич кого-то срубил. А как тренер он действительно был очень жесткий. Иванов мог жестко выразиться, но не хамил, как Дзюба», — цитирует Степашина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 36-летний Дзюба забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах за «Акрон» во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Сергей Степашин
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
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