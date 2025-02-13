Лепехин рассказал о шансах «Спартака» за чемпионский титул в этом сезоне

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин порассуждал о шансах «Спартака» за чемпионский титул в этом сезоне.

«Сезон покажет, сможет ли «Спартак» бороться за чемпионство. Я думаю, что будет борьба за золото, никто из команд титул легко получить не сможет. Но воткнется ли в эту борьбу «Спартак»? Ответы получим после возобновления чемпионата. Если бы они не купили Гарсию и Солари, то точно бы не смогли претендовать на золото в этом сезоне, а если клуб так усилился зимой, то явно уже не хочет ограничиваться бронзой.

В футболе, а особенно в российском, не всегда случаются удачные трансферы. Да, хочется многим купить футболистов и моментально сделать чемпионскую команду, но не всегда это получается. Пока что о всех трансферах, которые делали клубы РПЛ этой зимой, можно говорить лишь на бумаге. Весной посмотрим, что это за ребята и как они смогут показать себя в нашем чемпионате», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

«Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.