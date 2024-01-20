Источник: «Ростов» договорился об аренде защитника «Арда Кырджали» Сако

«Ростов» договорился об аренде защитника болгарского клуба «Арда Кырджали» Умара Сако, сообщает «РБ Спорт».

Российский клуб возьмет 27-летнего ивуарийца в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне Сако провел за клуб 20 матчей в чемпионате Болгарии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Ростов» после 18 туров РПЛ набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице.